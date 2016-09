FNs generalsekretær Ban Ki-moon la ikke fingrene imellom da han torsdag snakket til Sikkerhetsrådet om Israels politikk overfor palestinerne.

– Bosettingene er et brudd på folkeretten, sa Ban og la til at flere tiår med en politikk som har ført til at over 500.000 israelere er blitt bosatt i de palestinske områdene «står i direkte motsetning til opprettelsen av en palestinsk stat». Han sa også at det internasjonale samfunnet «ser på utvidelsen av bosettingene som et hinder for fred».

Ban uttalte seg i uvanlig sterke ordelag og sa Israels «kvelende og undertrykkende» okkupasjon av palestinsk territorium «må ta slutt». Videre sa han at statsminister Benjamin Netanyahus uttalelse om at palestinerne ønsker en «etnisk rensing» av Vestbredden var «uakseptabel og opprørende».

– Forvrengt syn

Også FN-ambassadør Samantha Power sier USA, Israels nærmeste allierte, «kraftig motsetter seg fortsatt israelsk bosettingsaktivitet, som tærer på fredssaken».

Israels FN-ambassadør Danny Danon kritiserte på sin side det han kaller Bangs «forvrengte syn på situasjonen» og sier «hindringene for fred starter og slutter med palestinsk oppfordring til terror» og at den palestinske presidenten Mahmoud Abbas nekter å møte Netanyahu.

– I stedet for å fordømme Hamas, som kontrollerer Gaza, for å bygge «terrortunneler» og sikre at palestinerne slutter med sine oppfordringer, velger generalsekretæren jevnlig å angripe Israel.

Kritiserte også palestinerne

Ban kritiserte også palestinerne og sier han er «forferdet over at palestinske partier deltar i hyllesten av avskyelige handlinger, som terrorangrepet mot israelske idrettsfolk under OL i München i 1972».

– Glorifiseringen av terror er skammelig og det palestinske lederskapet må få slutt på den, sa generalsekretæren blant annet.

Han uttrykte også bekymring for at palestinernes høyesterett har satt forberedelsen til lokalvalg på vent. Valget ville blitt det første på Vestbredden og Gazastripen på over ti år. Han omtalte også Gazastripen som en tikkende bombe med konstant risiko for oppblussing av vold.