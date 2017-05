Stadig flere opplysninger tyder på at den antatte selvmordsbomberen i Manchester, fikk hjelp av andre. Og han kan likevel ha vært i Syria.

BBC meldte onsdag at bomben som ble brukt i terrorangrepet mandag kveld, trolig var laget av andre enn angriperen, men uten å oppgi kilder for opplysningene.

Samme dag pågrep politiet i Manchester tre personer i et boligområde sør i byen. Dermed er ialt fire personer pågrepet, uten at politiet har gitt opplysninger om hva de er mistenkt for. En av de pågrepne er broren til den mistenkte angriperen Salman Abedi (22).

Det pågikk onsdag ettermiddag også en politiaksjon mot en adresse i sentrum av byen, ifølge en Twitter-melding fra politiet, men det har ikke kommet detaljer om hvem den er rettet mot.

Mulig Syria-reise

Salman Abedi er mannen som ifølge politiet plasserte en bombe på Manchester Arena mandag kveld - en bombe som tok livet av 22 personer og såret langt flere, mange av dem barn og unge.

Venner og bekjente av Abedi har fortalt at han forandret seg etter et besøk i foreldrenes hjemland Libya nylig. Han står ikke på britiske myndigheters liste over personer som har vært fremmedkrigere i Syria, men nå kan det se ut til at han likevel har vært i Syria.

Ifølge Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb har britiske tjenestemenn opplyst at Abedi trolig reiste til Syria under den nylige reisen til Libya. I et intervju med TV-kanalen BFMTV fastslår den franske ministeren også at det finnes bevis for at Abedi var knyttet til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Trolig ikke alene

Den britiske innenriksministeren Amber Rudd sa tidligere onsdag at Abedi trolig ikke handlet alene.

– Dette var mer sofistikert enn noen av de angrepene jeg har sett tidligere, og det virker sannsynlig og mulig at han ikke gjorde dette alene, sier hun i et intervju med BBC.

IS har påtatt seg ansvaret for angrepet, men Rudd ville etter et møte i regjeringens kriseorgan Cobra ikke kommentere denne opplysningen.

Pågripelsene natt til onsdag fant sted i et boligområde sør i Manchester, like ved huset der Salman Abedi bodde. Naboer forteller til VGs reportere at politiaksjonen natt til onsdag var dramatisk.

Alle ofre identifisert

Alle de 22 som ble drept i terrorangrepet, var onsdag identifisert, og de pårørende var varslet. Men ifølge politiet vil de rettsmedisinske obduksjonene ta fire-fem dager, og først etter dette vil alle navnene på ofrene offentliggjøres.

Blant de drepte er et polsk ektepar som var kommet til Manchester Arena for å hente sin datter etter konserten. Det yngste offeret som så langt er navngitt, er åtte år gamle Saffie Roussos.

Ialt 119 mennesker søkte medisinsk hjelp etter angrepet. 64 personer er fortsatt innlagt på sykehus, mange med alvorlige skader. Årsaken til at antall sårede har steget, er at flere gikk rundt med skader i flere timer før de oppsøkte helsehjelp.

Soldater utplassert

Britiske myndigheter høynet tirsdag trusselnivået til «kritisk», noe som er aller høyeste nivå. Det innebærer at militært personell blir utplassert for å beskytte steder som antas å være spesielt utsatt for terrorangrep.

Onsdag ble soldater sendt til blant annet Buckingham Palace, statsministerboligen i Downing Street og Parlamentet. De erstatter væpnede politivakter.

Statsminister Theresa May har tidligere sagt at et nytt angrep kan være rett rundt hjørnet.