New York: FN har de siste årene gitt millioner av dollar i støtte til firmaer og personer som er tett knyttet til Syrias omstridte president Bashar al-Assad, skriver The Guardian.

Flere av de involverte er på EUs og USAs sanksjonslister, ifølge avisen. Også syriske ministre og fond har mottatt «betydelige summer». Ett av fondene skal være opprettet av Assads kone, og et annet av hans fetter.

Pengene har kommet gjennom et støtteprogram, men kritikere frykter at de ikke blir brukt som tiltenkt. Bekymringen er at pengene primært går til områder i landet som er kontrollert av regjeringen.

- Mest utfordrende

FN svarer at organisasjonen kun arbeider med et lite antall partnere som er godkjent av Assad, og at den gjør det den kan for at pengene blir brukt på riktig måte.

FN-ansatte som The Guardian har snakket med, erkjenner at oppdraget i Syria er det dyreste og mest utfordrende FN har utført.

Opprør i 2011

Samtidig understreker kildene at nødhjelpen redder millioner av liv, og at om man ønsker å fortsette arbeidet i Syria, må man samarbeide med regimet.

Opprøret mot president Bashar al-Assad i Syria brøt ut i mars 2011 og ble møtt med våpenmakt fra regimets side.