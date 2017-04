Somaliske styrker har reddet åtte indere som ble kidnappet fra et skip utenfor landets kyst, opplyser en somalisk tjenestemann.

Ordfører i byen Hoboyo, Abdullahi Ahmed, opplyser til nyhetsbyrået AP at besetningen som ble kidnappet fra et skip i forrige uke, har blitt satt fri etter at militære styrker omringet piratene i en liten landsby utenfor Hoboyo.

Han opplyser videre at fire pirater ble pågrepet og arrestert, og at samtlige av de ti inderne som ble kidnappet i forrige uke, nå er ute av fangenskap, ettersom to også hadde sluppet fri tidligere.