Advokater krever uavhengig gransking av mistankene om at en dødsdømt mann led under en henrettelse i Arkansas. Det avviser guvernøren i delstaten.

38 år gamle drapsdømte Kenneth Williams ble torsdag den fjerde fangen som ble henrettet i Arkansas på én uke.

Fredag ba hans advokater om at henrettelsen etterforskes for å avdekke om klienten ble utsatt for tortur under henrettelsen. Bakgrunnen er meldinger om at 38-åringen hostet, ristet, skalv og ga lyd fra seg flere minutter etter at han fikk den første sprøyten.

Advokatene har bedt en føderal dommer om å gi ordre om at alle fysiske beviser fra Williams' lik skal sikres i saken.

– Unødvendig

Guvernør Asa Hutchinson mener en uavhengig gransking er unødvendig og mener ikke noe tyder på at Williams hadde smerter under henrettelsen. En rutinemessig gjennomgang er tilstrekkelig, mener han.

Arkansas har ikke henrettet noen siden 2005, men hadde planlagt 8 henrettelser på 11 dager innen utgangen av april. Fire av dem ble gjennomført. Hastverket skyldtes at beholdningen av midazolamen går ut på dato ved månedsskiftet og at produsenten har nektet delstaten nye doser.

Tre minutter

Henrettelsene i Arkansas begynte med injeksjon av legemiddelet midazolam, som skal gjøre personen bevisstløs så vedkommende ikke føler smerte. Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet.

Tre minutter ut i prosessen begynte Kenneth Williams ifølge øyenvitner å vri seg, kroppen hans ristet og han hadde kramper og hostet i rundt ti sekunder. Ti minutter senere ble han erklært død.

Guvernøren sier han ikke ser noen grunn til å endre protokoll ved henrettelser, og viser til rettskjennelser som har støttet bruken av midazolam.