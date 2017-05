KONSERT: Ariana Grande, her under en konsert i Indonesia, hadde akkurat avsluttet konserten i Manchester da en bombe gikk av. FOTO: Achmad Ibrahim, AP / NTB scanpix

Ariana Grande med veldedighetskonsert i Manchester

Ariana Grande vil dra tilbake til Manchester for å holde en veldedighetskonsert for ofrene for terrorangrepet.