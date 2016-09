Skuespilleren og regissøren Angelina Jolie Pitt (41) vil skilles fra sin ektemann og skuespillerkollega Brad Pitt (52).

Det bekrefter en advokat for Jolie Pitt i New York. Advokaten Robert Offer oppgir at grunnen til at hun vil skilles er «hensynet til familiens ve og vel».

Kjendisnettstedet TMZ skriver at Jolie Pitt sendte inn skilsmissepapirene mandag og at årsaken skal være en uenighet mellom de to om de seks barna de har sammen – Shiloh og tvillingene Knox og Vivienne, og adoptivbarna Maddox, Pax og Zahara.

Jolie Pitt ber om få omsorgen for alle seks barn og at Pitt bare får besøksrett. Bakgrunnen skal være måten Pitt har behandlet barna på. Bruddet skal ikke være knyttet til sjalusi eller andre personer. Jolie Pitt skal heller ikke ha bedt om noe økonomisk oppgjør.

Datoen for separasjon er satt til 15. september. De to kjente filmskuespillerne møtte hverandre under innspillingen av «Mr. and Mrs. Smith» i 2003 og giftet seg i Frankrike i august 2014 etter å ha vært sammen i ti år.

Bryllupet til «Brangelina», som paret ble kalt i kjendispressen, skjedde privat i landsbyen Correns i Provence i Frankrike der barna deres bar ringene og kastet blomster.

Pitt skilte seg fra skuespilleren Jennifer Aniston i 2005 etter fem års ekteskap, mens Jolie var gift med skuespilleren Billy Bob Thornton fra 2000 til 2002.