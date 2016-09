ALVORLIG: Israels tidligere president Shimon Peres har fått slag. Her er han avbildet i 2015 sammen med Thorbjørn Jagland. FOTO: NTB scanpix

Alvorlig for Shimon Peres etter slag

Tilstanden er alvorlig for Israels tidligere president Shimon Peres etter at han har fått slag. Sykehuset opplyser at blødningen er stor.