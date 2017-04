Det var en bombe bestående av gassflasker, en kjemikalie, spikre og skruer som førte til brannen i førerhuset på lastebilen i Stockholm, ifølge Aftonbladet.

Ifølge svenske Aftonbladet hadde den terrormistenkte usbekiske 39-åringen synlige skader på kroppen og sagt "det var jeg som gjorde det" da han ble pågrepet natt til lørdag.

Kilder sier til avisen at skadene oppsto under brannen som oppsto i lastebilens førerhus rett etter at kjøretøyet krasjet inn i Åhléns-kjøpesenteret i Stockholm.

Hjemmelaget bombe i lastebilen

Politiet har bekreftet at han hadde en gjenstand i førerhuset som enten var en bombe eller brennbart materiale.

Denne gjenstanden skal ifølge avisen ha bestått av gassflasker, en kjemikalie, spikre og skruer som til sammen skulle utgjøre en hjemmelaget bombe.

Skal ha tilstått

Den 39-årige usbekeren som er mistenkt for å stå bak lastebilangrepet i Stockholm fredag, skal ha tilstått terroren i avhør, ifølge flere svenske aviser.

Både Expressen og Aftonbladet navngir den mistenkte gjerningsmannen bak angrepet som Rakhmat Akilov. Avisene siterer anonyme politikilder på at han i avhør har tilstått å ha utført angrepet som kostet fire menneskeliv i Stockholm fredag.