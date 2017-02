RISIKERER LIVET: Stadig flere flyktninger og migranter drar ut fra Egypt og Libya i forsøk på å krysse Middelhavet etter at ruten fra Hellas nå nærmest er lukket. FOTO: ARIS MESSINIS / AFP

Afrika vil ikke selge seg billig

EU vil at flere afrikanske land skal styrke sin grensekontroll og slå ned på menneskesmugling. Det kan gjøre migranter til et diplomatisk trumfkort for flere afrikanske regimer som godt kunne tenke seg noen ekstra millioner euro i kassen.