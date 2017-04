Et selskap ledet av Paul Manafort, USAs president Donald Trumps tidligere valgkampsjef, skal ha mottatt mer enn 1,2 millioner dollar fra et ukrainsk parti.

I dokumenter nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, skal det for første gang komme frem at et amerikansk selskap ledet av Manafort mottok mer enn 1,2 millioner dollar i utbetalinger ukrainske etterforskere mener samsvarer med hemmelige pengeoverføringer fra et prorussisk parti.

En håndskrevet reskontro ble funnet i august i fjor, og Manafort har offentlig stilt spørsmål ved bokas ekthet. Nyhetsbyrået AP hevder onsdag at man for første gang kan vise at Manafort har mottatt noe av pengene i den såkalte «hemmelige regnskapsboken».

Utbetalingene i 2007 og 2009 fant sted før Manafort ble en del av Trumps valgkampapparat.

Manafort har ikke benektet pengeoverføringer, men har sagt at alle betalinger har skjedd i forbindelse med lovlige konsulentoppdrag gjort av lobbyselskapet han var en av lederne av.

Tjenestemenn i Ukrainas antikorrupsjonsbyrå, som har etterforsket korrupsjon under landets tidligere president Viktor Janukovitsj, mener reskontroen er autentisk. De har tidligere uttalt at de ikke har vært i stand til å bekrefte hvorvidt Manafort faktisk hadde mottatt de pengene oppført ved siden av navnet hans.