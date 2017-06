Syriske regjeringsstyrker og amerikanskstøttede styrker har kommet i kamp i Syria, opplyser en observatørgruppe ifølge AFP.

Det skal være første gang syriske militærstyrker og krigere fra den USA-støttede kurdisk-arabiske alliansen SDF er i direkte kamp.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), fant kampene sted ved to landsbyer omtrent 40 kilometer sør for Raqqa søndag kveld.

Meldingen om kampene kommer kort tid etter at syriske myndigheter meldte at et syrisk kampfly var skutt ned av den USA-ledede koalisjonen mot IS i Raqqa-provinsen.

USA bekreftet

Denne opplysningen ble senere bekreftet av den amerikanskledede koalisjonen.

– Klokken 18.43 slapp et Su-22 fly fra det syriske regimet bomber nær SDF-krigere sør for Taqba. I henhold til engasjementsreglene, og i kollektivt selvforsvar av koalisjonsstøttede styrker, ble flyet umiddelbart skutt ned av et amerikansk fly, heter det i en uttalelse fra koalisjonens kommandosentral.

Videre heter det at styrker lojale til president Bashar al-Assad angrep SDF-styrker to timer tidligere i byen Ja'Din sør for Taqba, og "såret et antall SDF-krigere og drev SDF ut av byen".

– Fly fra koalisjonen brukte deretter makt for å hindre de regimevennlige styrkenes i å rykke fram, la koalisjonen til.

– Åpenbart aggressivt

Syria sier flyet som ble skutt ned, skulle gjennomføre oppdrag mot jihadistgruppen IS.

– Nedskytingen kommer på et tidspunkt der den syriske hæren og dens allierte gjorde klare fremskritt i kampen mot terrorgruppen IS, heter det i en uttalelse fra den syriske hæren.

Flyets pilot forsvant etter denne "åpenbart aggressive handlingen", heter det videre.