Chicago: August ble den mest dødelige måneden på to tiår i den amerikanske byen Chicago, der politiet registrerte 90 drap forrige måned.

Totalt 384 skytehendelser med 472 ofre ble registrert i august. Sist gang byen registrerte 90 drap på en måned, var i august 1996, opplyser politiet. Hvis utviklingen fortsetter, kommer det totale antallet drepte på 700 ved årets slutt.

Ber om lovendringer

Avdelingssjef Eddie Johnson i Chicago-politiet forklarer økningen med at kriminelle gjengangere bruker ulovlige våpen. Han ber om lovendringer for å hanskes med gjengangerne.

Et av de siste ofrene var en 10 år gammel jente som ble skutt i en arm. To menn ble også såret i hendelsen, som fant sted torsdag kveld på vestsiden av byen. Tilstanden til jenten og den ene mannen er stabil, men kritisk for den andre mannen.

Politisjefen i Dallas går av

Politisjef David Brown i Dallas varsler at han går av, snaut to måneder etter at en mann skjøt og drepte fem politifolk under en demonstrasjon i byen.

Brown slutter 22. oktober, etter en 33 år lang karriere i politiet, de siste seks årene som politisjef. Han ble selve symbolet på tragedien der politiet ble angrepet under en demonstrasjon mot politiets behandling av svarte. Etter angrepet ba Brown, som selv er svart, befolkningen om å bidra i sine lokalsamfunn.

- Eksemplarisk lederskap

Under en pressekonferanse sa han at demonstranter burde søke jobb i politiet, fremfor å protestere mot politiets behandling av svarte amerikanere. Etter uttalelsen økte søknadsmengden med 344 prosent.

Guvernør i Texas, Greg Abbott, sier Brown har vist eksemplarisk lederskap etter drapene 7. juli. Dallas' ordfører Mike Rawlings sier kunngjøringen ikke kommer som noen overraskelse, fordi seks år som leder for politistyrken er «en evighet».