– Det er 500 mennesker fra denne byen som ikke lenger er blant oss. Folk har ikke respekt for liv lenger, sa Stephanie Armes fra Chicago i september. Da året var omme hadde tallet økt til 762.

Tidlig på ettermiddagen lørdag 31. desember ble det satt nok et tragisk komma i den uendelige historien om USAs mest voldelige by.

Like etter klokken ett kolliderte en 24 år gammel mann med en annen bil. Ifølge politiet hoppet føreren av den andre bilen ut av bilen, og krangelen var i gang. Under krangelen trakk så føreren av den andre bilen frem en pistol og skjøt den unge mannen i venstre side av kroppen. Han ble senere erklært død, og ettersom det ikke ble noen andre drap på årets siste dag ble den unge mannen det endelige punktumet i Chicagos drapsstatistikk for 2016.

Han var drapsoffer nummer 762. Det er det høyeste antallet drepte i Chicago siden 1996, da 796 mennesker ble drept, og da byens politisjef, Eddie Johnson, skulle forsøke å forklare statistikken første nyttårsdag svarte han:

– I Chicago har ikke det å være i besittelse av et våpen noen avskrekkende effekt. Noe er galt når en mann som stjeler et brød tilbringer mer tid i fengsel før saken blir ført for retten enn en mann som bryter våpenloven.

– Slapp våpenlovgivning

Det bor 2,7 millioner mennesker i Chicago, og det er USAs tredje største by, kun slått av New York med sine 8,4 millioner innbyggere og Los Angeles med 3,9 millioner. I 2016 ble det imidlertid drept flere mennesker i Chicago enn i de to andre storbyene til sammen.

Politisjef Eddie Johnson har lenge klaget over den slappe våpenlovgivningen i delstaten Illinois, og ifølge politiinspektøren bevæpner flere og flere gjengmedlemmer seg fordi risikoen for å bli tatt med et ulovlig våpen er betydelig lavere enn i andre store byer. Johnson har selv patruljert gatene i sine yngre dager, og har nylig snakket med flere gjengmedlemmer som beskriver rettssystemet som «en vits».

– I mange tilfeller er de personene som har løsnet skudd, mennesker som har brutt våpenlovene tidligere. De er blitt oppmuntret av det nasjonale klimaet mot håndhevelse av loven, og er villige til å teste grensene for vårt strafferettslige system, sa Johnson.

Sikrede skoleveier

Det er 652 offentlige skoler i Chicago, og mer enn hver femte skole har såkalte «sikre skoleveier» som barna skal følge. Hver dag kler omtrent 1300 voksne på seg en neongrønn refleksvest langs de 142 sikrede rutene, og ifølge byens egen statistikk har ingen barn kommet alvorlig til skade mens sikkerhetsvaktene har vært i arbeid.

– Vi er foreldrene til disse barna fra de går hjemmefra til de kommer trygt frem på skolen, fortalte en av sikkerhetsvaktene til avisen New York Times i desember.

Gjengene er hovedsakelig aktive i den sørlige og den vestlige delen av byen, og i kun fem av byens 22 politidistrikter økte antallet skyteepisoder fra 2426 i 2015 til 3550 i 2016.

Det er i de samme distriktene de fleste av drapene er blitt begått, men de mange drapene rammer imidlertid sjelden tilfeldige mennesker. Ifølge politiet er 80 prosent av ofrene kjenninger av politiet som følge av tidligere arrestasjoner og gjengtilknytning.

I et forsøk på å strupe volden har byens borgermester Rahm Emanuel bestemt at byens politistyrke skal økes med tusen betjenter og at det skal settes opp overvåkingskameraer i de farligste områdene av byen.

Video gjorde utslaget

Politisjef Eddie Johnson peker også på en annen årsak til den drastiske økningen. 2016 var det første hele året etter at Chicagos politi ble tvunget til å offentliggjøre en video av drapet på den afroamerikanske 17-åringen Laquan McDonald. McDonald ble drept av en hvit politibetjent, og videoen viser hvordan tenåringen faller om på asfalten da han treffes av det første skuddet.

15 sekunder senere ligger han død på asfalten, truffet av i alt 16 kuler fra politibetjentens våpen. De fleste av skuddene traff McDonald mens han lå hardt skadet på bakken.

Laquan McDonald var bevæpnet med en foldekniv og påvirket av narkotiske stoffer da han døde, og vitner hadde tilkalt politiet da de hadde mistanke om at han hadde til hensikt å bryte seg inn i noen biler i nærheten.

De første betjentene som ankom stedet klarte ikke å få 17-åringen til å overgi seg, og så kom altså den nå drapstiltalte politibetjenten og begynte å løsne skudd kun 30 sekunder etter å ha ankommet stedet. Det gjorde han selv om McDonald var minst fire meter unna ham og ikke gikk i retning av politibetjenten.

Obduksjonsrapporten har slått fast at to av skuddene traff McDonald i ryggen, og det stemmer dårlig med betjentens utsagn om at han følte seg truet. Saken er ennå ikke avgjort, men betjenten står fast på at han følte seg truet. Episoden har ført til at byens politibetjenter har endret sin fremgangsmåte i kritiske situasjoner.

Angst for å bli neste nettvideo

Flere har meldt om at byens politibetjenter er blitt mer tilbakeholdne i utførelsen av sitt arbeid etter at videoen av drapet på McDonald ble offentliggjort og betjenten ble tiltalt for drap.

– Det er nærmest å regne som en tilbaketrekning, slik at de (gjengmedlemmene, red.) bare kan drepe hverandre, har den fremtredende presten Marshall Hatch fra et av de farligste områdene i det vestlige Chicago sagt.

Byens politisjef, Eddie Johnson, vedgår at betjentene er blitt mer forsiktige fordi de frykter å bli den neste hovedpersonen i en video på nettet, og også andre storbyer opplever en økning i volden. Ifølge FBI-direktør James Comey og mange andre skyldes tendensen at politiet har blitt mer tilbakeholdne i sitt arbeid, av frykt for å bli en nyhetssak.

Det omtales ofte som «Ferguson-tendensen», etter at en hvit betjent, Darren Wilson, skjøt og drepte den afroamerikanske tenåringen Michael Brown i Ferguson i Missouri 9. august 2014.

Blodig start på nyåret

Videoen fra Chicago kostet den tidligere politisjefen jobben og fikk de nasjonale myndighetene til å innlede en etterforskning av byens politistyrke. Nå er det opp til Johnson å gjenoppbygge offentlighetens tillit til et svekket politikorps.

Og han får nok av arbeid. Allerede klokken halv fem på morgenen første nyttårsdag ble to menn drept i en skuddveksling i den nordlige delen av byen. Den ene, en 38 år gammel mann, ble truffet i brystet og i høyre ben. Den andre var omtrent like gammel og ble skutt et stort antall ganger i høyre side av kroppen. Begge ble erklært døde omtrent klokken fem på morgenen.

De var heller ikke de eneste som ble løsnet skudd mot på årets første dag. I den sørlige delen av byen ble tre mennesker skutt mot på morgenen. En 19-åring ble skutt i nederste del av ryggen, mens hans tilstand ble stabilisert på sykehuset.

Politibetjenter som besvarte skuddene fant to andre ofre som fortalte at de var blitt skutt mot i samme område som 19-åringen. En 21-åring ble skutt i halsen og var i kritisk tilstand da han ankom sykehuset. Første nyttårsdag kunne også by på en rekke såkalte «drive by»-skytinger, hvor skudd ble løsnet fra forbipasserende biler. Flere kvinner ble truffet, men ingen av dem av fatale skudd.

Konklusjonen på slutten av årets første dag var at fire mennesker var blitt drept så langt i 2017, og 24 skadet, alle i skyteepisoder.

Kilder: Chicago Tribune, CNN, AP og Danmarks Radio

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN