Store vannmasser har tvunget en halv million mennesker til å forlate hjemmene sine på Sri Lanka. Over 140 personer har mistet livet som følge av flom og skred.

Krisen ble utløst av kraftig monsunregn før helgen. Vannstanden var synkende i noen områder søndag, men fortsatt jobber redningsmannskapene på spreng for å håndtere situasjonen.

Minst 146 mennesker er omkommet, opplyser myndighetene i landet. Over hundre andre er savnet. Helsepersonell er sendt ut til områdene som er verst rammet for å unngå at det bryter ut sykdommer.

– Vi har ekspertisen som trengs for å håndtere denne situasjonen, sier helseminister Rajitha Senaratne.

Han forteller at de fleste omkomne er blitt rammet av skred. Det kraftige regnet har utløst de verste skredene på 14 år i de sørlige og vestlige delene av øya.

Sri Lanka har bedt om internasjonal hjelp, og India har sendt et marineskip med helsepersonell. FN og Verdens helseorganisasjon vil bidra med forsyninger av nødvendig utstyr.