En jury i USA anbefaler at sju fengselsansatte tiltales for å ha nektet en mann i varetekt vann i sju dager. Han døde av dehydrering etter å ha tryglet om vann.

De seks jurymedlemmene vurderte saken i to timer mandag og kom til at det er skjellig grunn til å tiltale sju fengselsansatte for at Terrill Thomas (38) døde i fengselet i Milwaukee 24. april i fjor. Det er opp til statsadvokat John Chisholm om han vil følge eller se bort fra jurymedlemmenes anbefaling.

Plassert i solasjon

Detaljene som kom fram om Thomas' død under høringene har fått mye oppmerksomhet. Thomas, som skal ha hatt psykiske problemer, skjøt og skadet en mann utenfor foreldrenes hjem før han løsnet skudd inne i et kasino.

Han ble plassert i isolasjon i enheten for mental helse i fengselet i Milwaukee, der overvåkingskameraer fanget opp alt som skjedde den neste uken, blant annet hvordan han går rundt i den lille cellen og snakker usammenhengende med seg selv.

Gikk ned sju kilo

Det er hevdet at de ansatte ønsket å straffe ham for at han ikke roet seg og skrudde av tilgangen til vann på cellen, både i vasken og i toalettet. Under høringene hevdet de ansatte at det egentlig bare var meningen å skru av vannet i toalettet, fordi Thomas hadde blokkert det så det rant over.

Ifølge granskningsrapporten etter dødsfallet skal han i sine siste dager ha tryglet om å få vann, uten at vaktene etterkom ønsket. Han gikk ned sju kilo før han døde på sementgulvet i cellen.