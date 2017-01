32 personer er drept i et selvmordsangrep i Bagdad, opplyser irakisk politi.

Angrepet ble utført av en selvmordsbomber som sprengte seg i en bil, ifølge politiet.

Mange av ofrene var dagsarbeidere som ventet på å få tildelt jobb.

Det foreligger foreløpig ingen flere opplysninger, og det er ukjent hvem som sto bak angrepet, som fant sted på et travelt torg i Sadr-byen i Bagdad, melder Reuters. Men i en rekke lignende tidligere angrep i Iraks hovedstad har IS påtatt seg ansvaret.

Mandagens angrep fant sted samtidig som Frankrikes president François Hollande er på besøk i Irak for å møte franske soldater som trener opp irakiske styrker i kampen mot IS. Hollande møtte også mandag sin irakiske kollega Fouad Massoum og statsminister Haider al-Abadi.

Angrepet mandag er det tredje på like mange dager. Nyttårsaften ble 28 personer drept og 53 såret da to selvmordsbombere sprengte seg på et marked i Bagdad. På årets første dag ble ni personer drept da to selvmordsbombere sprengte seg ved en veisperring sør for Bagdad.