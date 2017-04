Buss med nær 80 om bord kjørte utfor stup tirsdag.

Dødstallet etter at en buss kjørte utenfor en skrent og falt minst 24 meter på Filippinene har steget til 31. Ytterligere 46 er skadde.

Ulykken skjedde tirsdag, da bussen kjørte langs en svingete vei.

– Dekket punkterte og det førte til at bussen falt ned skrenten. Det virker som at bussen var overlastet, og at vekten gikk over kapasiteten til dekket, sier den lokale politisjefen Antonio Yarra.

Han anslår at det var 77 passasjerer om bord i bussen, langt flere enn først antatt.