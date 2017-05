Flere hundre tusen mennesker er evakuert fra lavtliggende byer i Bangladesh i påvente av ekstremværet Mora. Tirsdag traff syklonen fastlandet.

Med vindkast opp mot 32,5 meter per sekund – omtrent på grensen til orkan – meldte Mora sin ankomst klokka 6 om morgenen tirsdag. Mora nådde land mellom den store havnebyen Chittagong og Cox's Bazar, der det bor 2,5 millioner mennesker, melder det meteorologiske instituttet i landet i et spesialvarsel.

Forberedt på 1 million evakuerte

Før stormen nådde fastlandet, herjet den flere avsidesliggende øyer utenfor kysten. Fra øya Saint Martin er det rapportert om store materielle skader. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om noen omkomne i den tropiske stormen.

– Stormen rammet øya Saint Martin med vindhastigheter på 31,6 meter per sekund og Teknaf med 37,5 meter per sekund, sier Shamsuddin Ahmed, ved det meteorologiske instituttet.

Myndighetene hadde i påvente av årets første syklon sørget for å evakuere over 300.000 mennesker fra kysten. De står klare til å evakuere opp mot én million mennesker. Det er satt opp mer enn 1.000 midlertidige husrom for de evakuerte.

– Minst 400 tilfluktssteder, skoler og regjeringsbygninger huser de evakuerte, sier Golam Mostofa, som koordinerer evakueringen.

Sårbare minoriteter

Den muslimske minoriteten Rohingya er spesielt sårbare under syklonen. De bor i skur og falleferdige hus i flyktningleirer nær Cox's Bazar og på øyene utenfor. Mange av dem har flyktet fra vold og forfølgelse i nabolandet Myanmar.

– De fleste av de midlertidige husene i leirene er jevnet med jorden, sier Shamsul Alam, leder for et av Rohingya-samfunnene til nyhetsbyrået Reuters. Ifølge Alam er nesten alle de 10.000 boligene i flyktningleirene Balukhali og Kutupalong ødelagt.

Alle flygninger til og fra lufthavnene i Chittagong og Cox's Bazar er innstilt. Myndighetene har bedt fiskere i Bengalbukta om å komme inn til land og har stengt havnen i Chittagong for trafikk.

Minst 15 distrikter i landet ventes å bli berørt av ekstremværet.

Uværet beveger seg mot India, der myndighetene har varslet om kraftig regn i de nordøstre delstatene.