New Yorks ordfører sier eksplosjonen som skadet minst 29 personer på Manhattan lørdag kveld, er «en villet handling». Det som kan være en kontrollert eksplosjon er hørt i nærheten.

Fox News melder om et nytt smell kort tid etter midnatt noen kvartaler unna der den opprinnelige eksplosjonen inntraff. Kanalen sier det kan være en kontrollert eksplosjon.

Flere medier har omtalt en bomberobot og en transportenhet som skal ha hentet ut en gjenstand ikke langt unna nattens åsted. Ifølge Fox news ble det funnet en trykkoker. Trykkokere har tidligere blitt brukt til å konstruere bomber, blant annet i angrepet mot Boston maraton i 2013.

– Trolig ikke terror

I en pressebrifing i nærheten av åstedet, sier Bill de Blasio at det så langt ikke er noe som tyder på at det var snakk om en terrorhandling, men at tidlige indikasjoner gikk ut på at det var en villet handling.

– Det er omfattende skader, men heldigvis ser det ikke ut til at noen står i fare for å miste livet, sa ordføreren. Han forsikret samtidig storbyens innbyggere om at alle nødetatene og deres føderale partnere jobber med å håndtere hendelsen.

– Det foreligger ingen troverdig og spesifikk terrortrussel mot byen, fortsatte han.

RASHID UMAR ABBASI / NTB scanpix

Årsak ukjent

Myndighetene sier det er for tidlig å fastslå hva som forårsaket den første eksplosjonen klokken 20.30, men utelukker at det dreier som en gasseksplosjon. Ifølge New York Post skjedde eksplosjonen i en container utenfor et hjem for blinde. Flere vinduer i den 14 etasjer høye bygningen ble blåst inn.

Politiet sier til avisen at eksplosjonen kan ha blitt forårsaket av et sprenglegeme. To nabobygninger ble evakuert og et stort område sperret av, men det er ikke meldt om branner etter eksplosjonen.

STEPHANIE KEITH / NTB scanpix

– Øredøvende

Vitner beskriver smellet som «øredøvende» og «100 ganger høyere enn torden».

– Det er høyere enn noe torden jeg har hørt. Det var som om himmelen eksploderte. Bygningen ristet, skriver en på Twitter.

Både det føderale politiet FBI og sikkerhetstjenesten Homeland Security er på åstedet.

Noen timer tidligere gikk en rørbombe av i nabostaten New Jersey, like før et mosjonsløp til inntekt for amerikanske soldater. De Blasio sier det så langt ikke er noe som tyder på en sammenheng mellom de to eksplosjonene.