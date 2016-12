AV

1. 2016 var det første året på lenge hvor det ikke brøt ut noen nye kriger eller væpnede konflikter i verden, ifølge en studie gjort ved universitetet i Hamburg.

2. De globale utslippene flater ut og har faktisk gjort det siden 2013. Det er for tidlig å si sikkert om trenden har snudd for godt, men ting ser lysere ut. En av årsakene er at det kinesiske kullforbruket synker. Mye tyder på at forbindelsen mellom økonomisk vekst og utslipp av karbondioksid (CO2) er brutt for alltid.

3. 2016 går inn i historien som året da verdens første globale klimaavtale trådte i kraft. Land etter land har godkjent Paris-avtalen i sine nasjonalforsamlinger, og det i et tempo verden aldri før har sett maken til.

Bildevisning Scanpix

4. Verdens største klimaverstinger, Kina og USA, har synkende utslipp, og trenden ventes å fortsette.

5. Prisen på energikilder som sol og vind fortsetter å stupe, og det blir satt stadig nye rekorder når det gjelder investeringer i fornybar energi.

6. Barnearbeiderne er blitt færre. I 2000 ble 246 millioner frarøvet muligheten til å være barn. De siste tallene fra ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) viser at tallet fortsatt er altfor høyt, men det har sunket til 168 millioner.

Bildevisning Scanpix

7. Barnedødeligheten er mer enn halvert fra 1990 til 2015, ifølge en oversikt fra FN. Antallet barn som døde før de ble fem år, sank fra nær 13 millioner i 2000 til nesten 6 millioner i 2015, viser statistikk som ble offentliggjort i år.

8. Stadig flere jenter i verden går på skole. I Sør-Asia er det for eksempel flere jenter enn gutter som nå fullfører grunnleggende skolegang. Og når jenter får utdanning, får de færre barn når de blir voksne. I sin tur bidrar det til å løfte flere ut av fattigdom og øke likestillingen mellom kjønnene.

Bildevisning Scanpix

9. Færre og færre mennesker i verden lever i ekstrem fattigdom. Det betyr at de må klare seg med under 1,90 dollar om dagen. Antallet er faktisk mer enn halvert siden 1990. I 2015 levde 836 millioner mennesker under slike forhold. Den største nedgangen har skjedd etter 2000, ifølge oversikten fra nettsiden FNs tusenårsmål.

10. Vi lever lenger enn noen gang i menneskehetens historie. Gjennomsnittlig levealder har nå passert 60 år. Verdensborgeren blir nesten dobbel så gammel som i 1960.

Bildevisning Marita Aarekol

11. Mer enn 6,2 millioner malariadødsfall er avverget mellom 2000 og 2015. Tallet på malaria-tilfeller er redusert med 37 prosent, og dødeligheten mer enn halvert, ifølge FN.

12. Enda mer imponerende er den globale bekjempelsen av tuberkulose. Forebygging, tidlig diagnose og behandling har reddet mer enn 37 millioner liv siden 2000. Stadig flere land er i ferd med å utrydde sykdommen, deriblant Sri Lanka.

Bildevisning Scanpix

13. Færre og færre bymennesker i U-land lever i slumbebyggelse. Andelen sank fra nær 40 prosent i 2000 til nærmere 30 prosent i 2014.

14. 2,6 milliarder mennesker har fått tilgang til bedre drikkevann siden 1990.

Bildevisning Scanpix

15. Homofiles rettigheter er styrket i mange land. Botswana, Belize og Benin er noen av landene som i løpet av året har gjort det lovlig å være homofil.

16. På landsbygden i mange fattige land gjør internett og mobiltelefoner hverdagen enklere for hundrevis av millioner mennesker. Mobiltelefoner er blitt allemannseie i land med elendige telefonlinjer, og informasjonstilfanget har eksplodert. Mobiltelefoner er omtrent like utbredt i Nigeria som i USA.

Bildevisning Scanpix

17. I Afghanistan er nesten 80 prosent av områdene med landminer og ueksplodert ammunisjon blitt ryddet de siste årene.

18. Bangladesh hjemsøkes jevnlig av tropiske orkaner, men storstilt utbygging av varslingssystemer og tilfluktssteder har de siste årene redusert tallet på dødsofre kraftig. Under ekstremværet i mai 2016 ble mer enn en halv million mennesker evakuert. Dødstallet ble begrenset til 23.

19. Byen Medellin i Colombia, som en gang ble omtalt som verdens farligste, er blitt langt fredeligere. Siden 1991 er antallet drap i byen blitt redusert med 95 prosent. Etter over 50 år med borgerkrig, er det nå håp om fred i hele landet.

20. 15 millioner jenter under 18 år blir giftet bort hvert år, ifølge organisasjonen Girls not brides. På den positive siden har land som Gambia og Tanzania innført lover mot barneekteskap.

Bildevisning Scanpix

21. India vedtok sist sommer en lov som gir to års fengsel for arbeidsgivere som ansetter barn. Loven innebærer også økte bøter for de som bruker barnearbeidere.

22. I Sør-Afrika får nå alle hivsmittede gratis behandling.

Bildevisning Scanpix

23. I motsetning til hva 85 prosent av amerikanere tror, så synker kriminaliteten i USA. Voldskriminaliteten gikk ned med 26 prosent fra 2008 til 2015.

24. David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael... Listen over døde, verdenskjente artister ble mye lengre i 2016. Men de fire rockerne i Rolling Stones lever i beste velgående, og ga til og med ut nytt album i høst. Når gitarist Ron Wood, som ble far til tvillinger i år, fyller 70 i juni, er samtlige bandmedlemmer mellom 70 og 80 år.

Bildevisning Yui Mok / PA

ANDRE KILDER: Bistandsaktuelt og The Atlantic.