Nærmere 200 personer kan ha omkommet da to båter forliste utenfor kysten av Libya i helgen.

I den ene ulykken skal syv personer har blitt reddet, mens 113 fortsatt er savnet, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). I en annen båtulykke skal 80 personer være omkommet etter at gummibåten de satt i veltet.

Havområdet mellom Italia og Libya er et av verdens mest trafikkerte og farligste for migranter. I løpet av helgen ble 6600 personer reddet i dette området.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, sa søndag at over 1150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter hittil i år.