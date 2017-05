Ifølge NBC er amerikanske tjenestemenn blitt informert av britiske kollegaer om at en selvmordsbomber sto bak eksplosjonen ved Manchester Arena.

Flere amerikanske tjenestemenn som er blitt brifet om etterforskningen så langt, sier til TV-kanalen at britisk politi mistenker at en selvmordsbomber sto bak hendelsen.

Både britiske og amerikanske kilder opplyser at det kan ha vært to eksplosjoner.

Politiet melder at 19 mennesker har mistet livet og 50 er såret ved Manchester Arena.

Etterforskes som terror

Politiet sier at de etterforsker hendelser som et terrorangrep, inntil eventuelle andre opplysninger kommer frem.

Politiet sier mannskaper fra nødetatene jobber iherdig på stedet. Flere vitner forteller om et «kraftig smell» og en «eksplosjon», men det er ikke kjent nøyaktig hva som har skjedd.

Fakta: DETTE HAR SKJEDD I MANCHESTER Greater Manchester Police har bekreftet at 19 personer er drept og rundt 50 såret.

Saken behandles foreløpig som en terrorhendelse.

Det er ikke kjent nøyaktig hva som har skjedd, men flere vitner melder om «kraftige eksplosjoner» eller «smell». Ifølge NBC har britene informert amerikanske tjenestemenn om at en selvmordsbomber utløste eksplosjonen.

British Transport Police sier deres folk rykket ut ved 22.30-tiden da det kom meldinger om en eksplosjon ved Manchester Arena der artisten Ariana Grande opptrådte mandag kveld.

Det er mye væpnet politi på stedet. Politiets bombegruppe rykket også ut.

Området rundt arenaen er sperret av. Det er også et område rundt byens viktigste sykehus, slik at ambulansene lettere skal komme til med skadde.

Trafikk og tog inn og ut av Manchester er påvirket av hendelsen. Kilde: Greater Manchester Police, Sky News

Løp fra stedet

Ariana Grande holdt konsert på Manchester Arena mandag kveld. En talsperson sier artisten er i god behold.

– Jeg hørte et kraftig smell fra sengen, gikk til fronten av leiligheten hvor vi har perfekt utsikt. Alle løp fra stedet i store grupper, sier Suzy Mitchell til Sky News. Miller bor tvers overfor Manchester Arena.

– Ballong som sprakk

Årsaken er ikke bekreftet ennå, men en skuespiller tvitrer at hennes mann og datter var til stede. Noen gikk opp på scenen og forklarte at smellet skyldtes en ballong som sprakk. Et annet vitne sier også at smellet kom fra en ballong. Han sier til BBC at han tror folk ble skadd i panikken som oppsto.

– Alle skrek

Ytterligere et vitne forteller om et smell omtrent da Grande fremførte sin siste sang.

– Vi så unge jenter med blod på seg. Alle skrek, og folk løp. Det var mye røyk, sier hun til Manchester Evening News.

Flere gater i byen er sperret, og nyhetsbyrået Reuters melder at tog til og fra Victoria stasjon i byen er innstilt. Folk har fått beskjed om å forlate stasjonen.

– Mange blodige mennesker

17 år gamle Oliver Jones var på konserten sammen med sin 19 år gamle søster.

– Det var et ekko av smellet rundt arenaen, og folk begynte å løpe. Først skrek folk og løp i en retning, så snudde mange rundt og løp tilbake.

– Slik ser du på nyhetene hele tiden, men du tror ikke at det skal hende deg. Jeg så mange blodige mennesker og mange skadete, sier Jones til Sky News.

Kraftig eksplosjon

Catherine Macfarlane sier til Reuters at hun var på vei ut av konsertarenaen da det smalt.

– Vi var like ved utgangen da vi hørte en voldsom eksplosjon. Det smalt så kraftig at man kunne kjenne det i brystet. Det var kaotisk. Alle løp for å komme seg bort.

18 år gamle Jade Baynes fra Hull sier at bevæpnet politi ba henne løpe fra stedet. Til Sky News sier hun:

– Like etter at konserten var over kunne vi høre høye smell, det hørtes ut som pistolskudd.

Over høyttaler-anlegget skal alle ha blitt bedt om å beholde roen, men samtidig komme seg bort fra arenaen så raskt som mulig.