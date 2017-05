Minst 17 mistet livet da en buss med pilegrimer kjørte av veien og styrtet 150 meter ned i en elv i India. Sju personer er savnet.

Seks personer er så langt ført til sykehus etter ulykken i den nordlige delstaten Uttarakhand tirsdag. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Onsdag gjenopptok letemannskapene søket etter de savnede, etter at dette arbeidet hadde vært innstilt over natten.

Årlig omkommer over 110.000 mennesker på veiene i India. Gamle kjøretøy, dårlige vedlikeholdt veier og uvøren kjøring er de vanligste ulykkesårsakene.

Uttarakhand er et populært reisemål om sommeren for folk som vil komme seg vekk fra den verste heten på det indiske slettelandet. Det er også et viktig pilegrimsmål med fire tempelbyer. Pilegrimene var på vei tilbake fra en av disse, Gangotri, da bussen deres kjørte av veien.