Brannvesenet i London bekrefter nå at minst 12 menneskeliv er gått tapt i brannen i London.

Minst tolv personer skal ha mistet livet i brannen i London. Tallet forventes å stige, ifølge The Guardian.

75 personer er brakt til fem forskjellige sykehus i London. Flere hundre skal ha vært i høyblokken som inneholder 120 leiligheter.

Over 200 brannfolk har jobbet for å evakuere og stanse den kraftige brannen i den 24 etasjer høye boligblokken.

Brannen skjedde i byområdet White City, i nærheten av Notting Hill.

Frank Augstein / TT / NTB Scanpix

Rop fra menneske i øvre etasjer

The Guardian skriver at vitner på stedet kunne høre folk rope om hjelp fra bygningen.

Det skal ha vært hørt en eksplosjon i blokken, men årsaken til brannen er ikke kjent. Beboere skal ha fortalt at brannen startet i 4. etasje. Det blir spekulert i om brannen kan skyldes elektrisk svikt i et kjøleskap.

– Jeg så folk som hoppet

– Jeg vet om familier som bodde i etasjene over oss som det ikke er gjort rede for. Vi har prøvd å ringe dem, men har ikke fått kontakt. Jeg vet ikke hva som har skjedd med dem, forteller Mohammed, en av beboerne i blokken til Sky News.

Han klarte selv om komme seg ut fra 5. etasje sammen med kone, to barn og en far på 87 år.

– Vi så folk vifte med tepper fra øvre del av blokken da vi kom oss ut, sier han.

Et øyenvitne forteller til SkyNews at hun så og hørte folk som ropte om hjelp.

– Det var grusomt. Jeg så en kvinne med en baby som ikke klarte å komme seg ut. Hun ropte at hun var fanget og at noen måtte hjelpe henne, sier hun.

Hun forteller at folk sto utenfor bygningen og forsøkte å ta imot folk som hoppet.

– Jeg så folk som hoppet. Vi forsøkte å hjelpe så godt vi kunne, sier hun.

Baby kastet ut – tatt imot

Press Association melder onsdag formiddag at en baby ble kastet ut fra et vindu i blokken og at en mann klarte å ta imot babyen, skriver The Guardian.

Samira Lamrani fortalte at hun så en kvinne som slapp babyen sin fra niende eller tiende etasje ned til mennesker som sto ved blokken.

– Jeg så en kvinne som forsøkte å vise at hun ville slippe babyen sin ned og at noen måtte ta imot den. Da var det en mann som løp bort og klarte å ta imot babyen, forteller hun.

Et annet vitne fortalte til radiostasjonen LBC at hun så en kvinne som kastet ut sin fem år gamle sønn, og at det så ut til at han overlevde.

Celeste Thomas / AP / NTB scanpix

Fakta: Brannen i London Brannen i Grenfell Tower i North Kensington i London ble meldt klokken 0.54 natt til onsdag, lokal tid.

Det er 120 leiligheter i den 24 etasjer høye boligblokken, alle sosialboliger.

Boligblokken så i morgentimene onsdag ut til å være helt utbrent.

Ifølge brannsjefen i London har flere omkommet og 50 mennesker er fraktet til sykehus med skader etter brannen.

Overlevende forteller at det ikke ble utløst noen brannalarm for hele bygningen. Det ser ikke ut til å finnes noen oversikt over hvem som er evakuert. Kilde: The Guardian

– Femåring savnet

Et vitne forteller at hun så to mennesker fanget på toppen av bygningen.

En gråtende kvinne utenfor brannstedet har fortalt vitner at hennes fem år gamle sønn er savnet.

Omkring 200 brannfolk og 44 brannbiler er på stedet.

Brannvesenet opplyser at bygningen har 24 etasjer, og at brannen er fra 2. etasje og helt til toppen av bygget. De fikk melding om brannen rundt klokken 1.15 natt til onsdag.

NTB Scanpix

Våknet av helikoptre

Et vitne som bor 600 meter fra blokken fortalte at han våknet av helikopterdur og roping klokken 2 i natt.

– Da jeg så ut vinduet, så jeg at blokken sto i full brann. Jeg så folk i pysjamas løpe ut på gaten. Helikoptre fløy over blokken. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Tim Downie, som er blitt intervjuet av Sky News.

Øyenvitner fortalte til The Guardian at det etter hvert er blitt veldig stille ved brannstedet.

– Vi hører ikke lenger sirener og skrik. Med unntak av noen leiligheter i de nederste etasjene virker hele blokken utbrent.

Frykter blokken raser sammen

Hundrevis av mennesker har fulgt brannen. De ble holdt på avstand av politiet.

Ifølge britiske medier skal det være et stort muslimsk miljø hjemmehørende i boligblokken. Mange familier var våkne for å forberede fastemåneden ramadan.

Lokale kirker er åpnet for å ta imot evakuerte mennesker.

Ruks Mamuda våknet klokken 01 i natt av brannen. Bestemoren vekket barnebarnet sitt og løp ut av bygningen.

– Jeg våknet av røyken. Vi ble ikke varslet på noe vis. Utenfor var det fullt av brannbiler og en masse folk. Nå er vi heldigvis i sikkerhet, sier Mamuda til SkyNews.

Brannalarmen ikke utløst

En av beboerne i den 24 etasjer høye boligblokken som begynte å brenne i London natt til onsdag, forteller at brannalarmen ikke ble utløst.

– Jeg hørte naboens røykvarsler bli utløst, men tenkte ikke over det. Men så hørte jeg naboen rope. Jeg er heldig som lever, mange kom seg aldri ut av bygningen, forteller beboeren til The Guardian.

– Jeg mistet alt jeg eier. Jeg har nå kun det jeg står og går i, forteller mannen, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt.

Forsikret av norsk selskap

Den brannherjede boligblokken i London er forsikret av det norske selskapet Protector, ifølge E24.

I en børsmelding skriver selskapet at de er forsikringsgiver for bydelen Royal Borough of Kensington and Chelsea, som inkluderer boligblokken som ble rammet av brann natt til onsdag.

– Våre tanker går til bygningens beboere og deres pårørende. Protector ville jobbe tett med de lokale myndigheter og redningstjenestene på stedet, opplyser selskapet.