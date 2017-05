Seks personer omkom og 22 ble skadd da en kran veltet under byggingen av en norsk oljeplattform i Sør-Korea 1. mai, melder sørkoreanske medier.

Plattformen bygges for selskapet Total E&P på verftet Samsung Heavy Industry i Geoje. Flere personer ble fanget under den store kranen, som veide 32 tonn, ifølge The Korea Times.

Selskapets norske kommunikasjonssjef, Leif Harald Halvorsen, bekrefter ulykken.

– Vi vet fremdeles veldig lite, men jobber med å få oversikt, sier han til E24.

Fikk refs etter tilsyn

Ulykken skjedde på verftet Samsung Heavy Industries, der moduler til Martin Linge-plattformen bygges. Verftet eies av Total (51 prosent), Petoro (30 prosent) og Statoil (19 prosent). Martin Linge er et olje- og gassfelt i Nordsjøen nær britisk sektor.

Frank Indreland Gundersen, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi i Total – fagforeningen for ansatte i Total E&P – sier til Aftenbladet at deres inntrykk så langt i prosjektet er at sikkerheten er god.

Mandag formiddag kunne han ikke uttale seg om ulykken.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over hva som har skjedd i denne saken, sier Gundersen.

Ulykken skjer en måned etter at Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Martin Linge-prosjektet på verftet i Sør-Korea. Ptils observatører avdekket mangelfull oppfølging i prosjektet.

Pål Christensen

Flere skader og ulykker

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Statoil har foreløpig ikke mye informasjon om den tragiske ulykken på Samsung Heavy Industries. Generelt sier han at HMS-nivået virker å være lavere på verftet enn hjemme.

– Det rapporteres om flere skader og flere ulykker. Dødsulykker forekommer også. Vi konstaterer at HMS-en ikke er som hjemme, sier konserntillitsvalgte for fagforeningen Safe/Ys i Statoil.

Videre peker han på at Martin Linge er blitt kraftig forsinket og at en ikke kan se bort fra at arbeidspresset er blitt ekstra stort for å bli ferdige.

– Forsinkelser gjelder ikke bare Martin Linge. Aasta Hansteen skulle vært levert på Stord i 2016, sier Teige.

Han merker seg også at kostnadene blir høyere enn forventet ved bygging i Sør-Korea. Kostnadssprekken på Martin Linge alene er på 10,4 milliarder kroner.

Bekrefter kranulykke

I en pressemelding tidlig mandag ettermiddag bekrefter Total E&P Norge AS at det er rapportert en kranulykke ved Samsung Heavy Industries-verftet i Sør-Korea der moduler til Martin Linge-plattformen bygges.

«Ulykken skjedde 07.45 norsk tid. Det er rapportert om omkomne og skadde, og det jobbes med å skaffe full oversikt over omfanget», heter det i pressemeldingen.

Det er bekreftet at ingen fra Totals prosjektorganisasjon er blant de omkomne eller skadde.

«Som operatør har Total E&P Norge AS iverksatt sine beredskapsplaner, og selskapets beredskapsorganisasjon er mobilisert ved hovedkontoret i Stavanger.»

Mange arbeidsulykker

Samsung er verdens tredje største skipsbygger etter Hyundai Heavy Industries og Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Bransjen har vært gjennom en stor omstrukturering siden den for tre år siden ble rammet av nedgangstider som følge av fallende oljepriser og nedgang i global handel. På Geoje, som huser mange verft og underleverandører, mistet titusener arbeidere jobbene sine. Mange arbeidere har siden mistet livet i arbeidsulykker.

Sørkoreanere har rett til fri med lønn 1. mai, men mange drar på jobben likevel. Samsung Heavy opplyser at det var 15.000 personer på jobb på verftet da ulykken skjedde.