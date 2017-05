USAs tidligere president Barack Obama advarte Donald Trump mot å ansette Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver, hevder tidligere Obama-tjenestemenn.

Tre tidligere ansatte i Obama-administrasjonen sier Obama advarte etterfølgeren sin mot ansettelsen bare dager etter valget i 2016. De tidligere tjenestemennene uttaler seg anonymt.

Obama skal ha kommet med advarselen i et møte med Trump i Det ovale kontor kort tid etter valgseieren i november. Flynn hadde tidligere fått sparken som leder for USAs militære etterretningsorganisasjon (DIA) under Obama.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om Flynns samtaler med Russlands ambassadør i Washington, og at han skal ha løyet om dette til visepresident Mike Pence.

Påstandene om Obamas advarsel kommer samme dag som USAs tidligere fungerende justisminister Sally Yates og tidligere etterretningssjef James Clapper stiller i høring i Senatets utenrikskomité om russisk innblanding fjorårets presidentvalg.