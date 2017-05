Manchester (BT): Spesialpoliti rykket inn i et hjem tett knyttet til Salman Abedi.

Carlton Road, litt sør i Manchester, er full av trær og fuglekvitter. Og politi som passer på.

Ved 12-tiden tirsdag raidet politiet boligkomplekset og en leilighet som skal tilhøre en person nært knyttet til terrormistenkte Salman Abedi (22).

Zaher Issa så hele opptoget av spesialpoliti og politihunder fra sin egen leilighet. Han forteller:

– Jeg merket aldri noe med den personen. Men det jeg har merket, er at det de siste par ukene har vært mer trafikk og flere ukjente fjes i området, sier Issa.

– Aldri vært noe trøbbel

Han bor i nabobygningen til huset der politiet gikk inn, og forteller BT navnet til den terrormistenkte før politiet offentliggjorde det.

– Det var ikke som om vi forventet at noe skulle skje. Da hadde jeg kontaktet politiet, sier Issa.

Flere som bodde i området skal ha reist til Syria for å kjempe for IS, ifølge avisen Guardian. Men Issa sier at det ikke er tilfellet for noen av dem som bor i Carlton Road.

Roman Stus (63), som i 37 år har bodd i huset rett over gaten, sier at bygningene er relativt nye, og huser mange fra Midtøsten.

– Området er strålende. Problemet er at du ikke vet hvem som bor rett ved siden av, sier han og legger til:

– Men det aldri har vært noe trøbbel.

Født i Manchester

Britisk politi bekreftet i ettermiddag at mannen de bak selvmordsangrepet i Manchester er 22 år gamle Salman Abedi.

– Vi prioriterer nå å finne ut om han handlet alene eller var en del av et nettverk, sa Ian Hopkins, talsmann for politiet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Ifølge The Telegraph ble Salman Abedi født i Manchester i 1994. Han var den nest yngste i en søskenflokk på fire. Foreldrene kom til Storbritannia som flyktninger fra Gaddafi-regimet i Libya.

De skal først ha slått seg ned i London, men etter hvert flyttet videre til området Fallowfield sør for Manchester. Der skal de ha bodd i minst ti år.

Abedi skal være kjent av politiet fra før, men politiet har ikke utdypet hva dette dreier seg om.