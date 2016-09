Syriske aktivister opplyser at minst 45 mennesker er drept i kraftige luftangrep i og rundt storbyen Aleppo lørdag.

Bombetoktene nord i Syria fant sted bare timer etter at Russland og USA presenterte en plan som innebærer en våpenhvile fra mandag kveld.

Aktivistgruppen Aleppo Media Center opplyser at 45 mennesker ble drept lørdag. Syrian Observatory for Human Rights sier at minst 69 mennesker ble drept i byen Aleppo og andre steder i provinsen med samme navn. Blant dem var 13 barn og tenåringer. Det er vanlig at dødstallene spriker etter store angrep i det krigsherjede landet.

Sent lørdag ettermiddag sa regimet i Damaskus at de samtykker til planen. I en uttalelse viderebrakt av det statlige nyhetsbyrået SANA påpekte regjeringen at våpenhvilen kommer til å starte i Aleppo «av humanitære årsaker».