En by som har opplevd bomber før, lar seg ikke så lett skremme.

Manchester (BT): Simon Ward hadde flaks. Hadde han vært litt raskere ute, ville han ha havnet midt i bombedramaet.

Men Ward (51) var ikke på Ariana Grande-konserten i Manchester, 2017. Han satt på en buss i Manchester, 1992. Bomben, signert irske IRA, gikk av lenger fremme, der bussen han satt på lett kunne ha vært om den ikke måtte ha ventet litt ekstra. Fire år senere ble Manchester igjen mål for IRA, med en eksplosjon midt i sentrum.

Poenget hans: Dette har de vært gjennom før.

– Så jeg tar det med ro, sier Ward om at Storbritannias statsminister tirsdag kveld økte landets terrorberedskap til høyeste nivå.

Uvant med mye bevæpnet politi

I Manchester er det synlig mer politi. På Piccadilly-stasjonen midt i Manchester står bevæpnede politivakter utenfor. Flere andre går i ring rundt på stasjonen.

– Vi er ikke vant med å se så mye bevæpnet politi i gatene, så det er definitivt noe å tenke over. Men i det store og hele er det ikke slik at jeg merker den økte beredskapen. Det vil sikkert bli mer gjennomsøking av vesker, men det er noe jeg ikke har noe imot, sier Ward.

12 terroranslag på 18 måneder

I London er militæret kalt ut for å passe på sentrale steder. Opp til 5000 soldater vil bli brukt til sikring. Det er første gang siden 2003 at myndighetene har brukt soldater i gatene.

Økningen til «kritisk» nivå betyr at myndighetene anser at et nytt terroranslag kan være like ved å skje. 12 terroranslag på britisk jord skal ha blitt oppdaget i forkant i løpet av de siste 18 månedene.

Usikker på ny konsert

For 17-åringene Amelia White og Emily Sinkinson betydde mandagens konsertbombe at de onsdag nøye vurderte om de skulle gjennomføre planen: Å gå på en konsert.

– Men vi fant ut at det var en såpass liten konsert, med et lite kjent band, at det ikke kunne være noen særlig risiko, sier White.

– Sannsynligheten er ikke så stor, sier Sinkinson i det de to passerer politisperringene plassert i god avstand til Manchester Arena.

Den store hallen var stedet der 22 mennesker, mange av dem barn, mistet livene sine da Salman Abedi sprengte seg selv.

– I etterkant har jeg tenkt mye på om jeg er trygg, sier White.