Storbritannias statsminister Theresa May utlyser nyvalg 8. juni.

May kunngjorde dette under en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.

– Jeg har konkludert med at den eneste måten å garantere sikkerhet i årene som kommer på, er ved å holde dette valget, sa May, som tidligere har avvist alle spekulasjoner om nyvalg.

May anklaget videre opposisjonen for å stikke kjepper i hjulene for prosessen Storbritannia nå har innledet for å forlate EU, og sa at det er på bakgrunn av dette at hun har endret mening og nå utlyser nyvalg.

May overtok som statsminister etter David Cameron i juli i fjor da han trakk seg etter å ha tapt folkeavstemningen om brexit.