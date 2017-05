Jan Morten Haukefær (37) og stedatteren Eirin (14) fra Stord var til stede på Ariana Grande-konserten da det eksploderte.

Minst 22 mennesker er drept og over 50 er skadet, blant dem flere barn, i en eksplosjon på en konsert med popstjernen Ariana Grande på Manchester Arena i England mandag kveld.

– Konserten var akkurat ferdig da vi hørte to eksplosjoner. Først trodde vi det var en del av konserten. Men da vi så folk begynne å grine og løpe, tok Eirin hånden min og så løp vi for livet, sier Jan Morten Haukefær.

Følg

Privat

– Det er helt forferdelig

Haukefær fra Stord var på konserten sammen med stedatteren Eirin (14). Hun hadde fått turen og Ariana Grande-konserten i gave.

– Det er helt forferdelig. Da vi kom ut, løp vi forbi små jenter som sto og gråt. Det var jenter i 10–15 års alderen og foreldre som var på konserten. Vi så oss ikke tilbake. Vi bare løp og løp i flere kilometer, sier Haukefær.

Haukefær forteller at de hadde plass på motsatt side av der det smalt. Nesten helt fremme ved scenen.

– Hun hadde akkurat sunget ekstranummeret «Dangerous Woman», så kom lyset på og så smalt det. Vi var heldige.

Vil hjem

Haukefær og stedatteren kom seg tilbake til hotellet. Etter noen få timer på puten, prøver de nå å finne ut hvordan de kan komme seg raskest mulig hjem.

– Vi er i sjokk, men har det bra etter forholdene. Det er så uvirkelig og det er vanskelig å ta det inn over oss, sier han.

– Vi skulle egentlig ta toget til London i dag, men alt er stengt. Nå vil vi bare hjem så fort som mulig.

Peter Byrne / NTB scanpix

– Folk falt rundt oss

Øyenvitner forteller om grufulle scener fra Manchester etter selvmordsangrepet mandag kveld.

BBC har snakket med flere personer svar til stedet i og utenfor konsertarenaen.

– Min kone ble skadet og vi lå i en time sammen med flere andre sårede før vi fikk hjelp. De prioriterte de som var hardest skadet først, sier en mann til radiokanalen.

På innsiden av bygget var ekteparets to døtre.

– Det var godt jeg hadde min søster her, hvis ikke hadde jeg ikke kommet meg ut. Folk falt rundt oss, mange gråt og vi løp mot utgangen. Da vi kom ut så vi masse politi og hørte sirener. Politiet sa vi måtte komme oss vekk. Heldigvis klarte vi å få kontakt med foreldrene våre, sier den ene datteren.

Politiet: – Det verste vi har opplevd

23 år gamle Ariana Grande er for tiden på Europa-turné, og mange unge fans hadde funnet veien til mandagens opptreden. Artisten sier selv hun er knust etter hendelsen, og TMZ melder at turneen er innstilt inntil videre.

Politiet i Manchester skriver at angrepet er den verste hendelsen – «the most horrific event» – de har måttet takle og bekrefter at én selvmordsbomber skal ha stått bak.

– Mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sa politisjef i Manchester Ian Hopkins på en pressekonferanse tirsdag.