Tekniske spor kan tyde på at en hackergruppe med bånd til Nord-Korea var involvert i dataangrepet som begynte fredag, ifølge datasikkerhetsfirmaer.

Det er de to firmaene Symantec og Kaspersky som mandag kveld opplyser at de nå ser nærmere på tekniske spor som tyder på at hackergruppen Lazarus var involvert. Lazarus antas å ha bånd til Nord-Korea og er tidligere blant annet anklaget for å ha gjennomført dataangrep mot internasjonale banker.

Dataangrepet som begynte fredag, har rammet 200.000 ofre i minst 150 land, ifølge Europol.