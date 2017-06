En person er død og åtte kjørt til sykehus etter at en varebil kjørte inn i en mennskemengde i London natt til mandag.

Statsminister Theresa May sier politiet behandler påkjørselen ved en moské i London som «et mulig terrorangrep». Flere vitner på stedet har uttalt til medier at påkjørselen ikke var en ulykke. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.20 norsk tid og beskrev den som «en større hendelse».

– Prøvde å flykte

Boubou Sougou (23) så hendelsen og sier at føreren kjørte inn i menneskemengden med vilje.

– Det var ingen ulykke, jeg så alt. Folk ble hardt skadet. Sjåføren prøvde å flykte, men folk holdt ham. Han sa ingenting, sier Sougou, ifølge avisen The Guardian.

Han anslår at bilen hadde en fart på rundt 80 kilometer i timen.

Et vitne sier at sjåføren ropte «jeg skal drepe alle muslimer» i et intervju med Buzz Feed.

Storbritannias muslimske råd melder at sjåføren med vilje kjørte ned mennesker som kom ut av en moské. Rådet kaller det for et «voldelig, islamofobisk» angrep.

Multikulturell forstad

Det var natt til mandag at varebilen traff menneskemengden. Det skjedde i Seven Sister Road, nær Finsbury Park noen kilometer nord i London. Her ligger moskeer og utesteder side ved side, følge Guardian-reporter James Ball.

Området er best kjent for som området hvor fotballklubben Arsenal holder til, ligger noen kilometer nord for London sentrum, og er en typisk multikulturell forstad.

Her ligger moskeer og utesteder side om side. Selv om området har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene, er det fremdeles et område preget av en del fattigdom. I dag er det stort sett arbeidsklassen som bor her.