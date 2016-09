Filippinenes fredsminister sa lørdag at det ikke var utbetalt løsepenger til islamistgruppen Abu Sayyaf i forkant av at Sotra-mannen Kjartan Sekkingstad ble sluppet fri, melder lokale medier.

Fredsminister Jesus Dureza siteres av regionsavisen MindaNews.

Til tross for norske myndigheters prinsipp om å ikke utbetale løsepenger til gisseltakere, hevdet Filippinenes president, Rodrigo Duterte, i slutten av august at Abu Sayyaf-geriljaen hadde mottatt nærmere 9 millioner kroner fra private meglere for å slippe nordmannen fri. Til tross for utbetalingene, som presidenten ikke vet hvem sto for, ble ikke nordmannen frigitt.

Sekkingstads bror: - Glad og lettet

Nettstedet The Philippines Star skriver lørdag at gisseltakerne skal ha mottatt nærmere 5 millioner kroner i løsepenger for Sekkingstad, men skriver ikke noe om tidspunktet for når dette beløpet eventuelt ble overført.

For islamistgruppen Abu Sayyad, som har holdt Sekkingstad som gissel siden september i fjor, er løsepenger for utenlandske gisler en viktig inntektskilde.

– Det er kriminalitet, men også politikk. De bruker løsepenger for å kjøpe tilhengere og sikre seg kontroll over områder, sier en av Norges fremste eksperter på forholdene sør på Filippinene, antropologen Arne Røkkum, til NTB.

I april og juni ble de to canadierne John Ridsdel og Robert Hall, som ble bortført sammen med Sekkingstad, funnet halshugget etter at krav om løsepenger ikke ble oppfylt.

Utenlandske gisler er valuta for Abu Sayyaf