Tidligere president George H.W. Bush kommer til å stemme på Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, ifølge et medlem av Kennedy-familien.

92-åringen har forholdt seg taus under valgkampen, noe som i og for seg er en indikasjon på at han misliker Republikanernes presidentkandidat Donald Trump, skriver Politico.

Men hans preferanser for kona til mannen som etterfulgte ham i Det hvite hus, Bill Clinton, er nå blitt gjort kjent, takket være Kathleen Hartington Kennedy Townsend, datter av avdøde Robert F. Kennedy.

Townsend publiserte nemlig mandag et bilde på sin Facebook-side der hun håndhilser på Bush. I bildeteksten har hun skrevet:

«Presidenten sa til meg at han skal stemme på Hillary!».

I et telefonintervju med Politico sier Townsend at hun møtte Bush i delstaten Maine tidligere mandag, og at det var der han fortalte om at han skal stemme på en demokrat.

– Det er hva han sa, sier Townsend til nettstedet.