Tilstanden til kongressrepresentant Steve Scalise er fortsatt kritisk. Han må gjennom flere operasjoner, melder sykehuset i Washington.

Steve Scalise og tre andre personer ble såret da en mann væpnet med et halvautomatisk våpen åpnet ild mot dem på en baseballbane i delstaten Virginia. Scalise ble truffet i hoften og brakt til sykehus for operasjon.

Torsdag morgen har MedStar Washington meldt at Scalises tilstand fortsatt er kritisk, og at han må gjennom flere operasjoner.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte kongressrepresentanten onsdag kveld lokal tid. De hadde med seg to buketter med hvite blomster.

Etter besøket skrev han på Twitter:

– Nettopp forlatt sykehuset. Representant Steve Scalis – en av de virkelig flotte menneskene – står det dårlig til med, men han er en kriger. Be for Steve!

Trump har også i en uttalelse bedt nasjonen om å stå samlet. Han sa også at «selv om de politiske partiene har sine uenigheter, er det verdt å huske på at alle som jobber i Washington, er her fordi de elsker USA».

Gjerningsmannen drept

Også lobbyist Matt Mika behandles for livstruende skader etter angrepet. Han skal ha blitt truffet av flere skudd.

De to andre ofrenes tilstand er ikke alvorlig, melder nyhetsbyrået Reuters.

Gjerningsmannen, 66 år gamle James T. Hodgkinson, ble skutt og drept av politiet. Han jobbet som frivillig for valgkampen til Bernie Sanders i fjor.

– La meg være så tydelig som mulig. Alle former for vold er uakseptable i vårt samfunn, og jeg fordømmer denne handlingen på det sterkeste, sa Sanders.

Spilte baseball

Scalise, som er såkalt innpisker for republikanerne i Representantenes hus, spilte baseball i en park i Alexandria sammen med nærmere 30 andre kongressmenn og medarbeidere da de ble beskutt.

Kongressrepresentanten Mo Brooks, som var til stede på baseballbanen, forteller til CNN at gjerningsmannen var taus da han åpnet ild mot kongressmedlemmene.

– Våpenet var halvautomatisk. Han fortsatte å skyte på folk. Du kan bare tenke deg hvordan folk på banen løp til alle kanter, sier han.

Ifølge enkelte øyenvitner ble det trolig avfyrt mellom 50 og 100 skudd.