Borgerkrigen i Syria har nå kostet over 300.000 mennesker livet, 86.000 av dem sivile, viser en oversikt fra den syriske eksilgruppa SOHR.

Syrian Observatory for Human Rights får informasjon fra et bredt kildenettverk på bakken og oppgir at nærmere 9.000 er drept siden begynnelsen av august.

Ifølge deres opplysninger er 301.781 mennesker drept siden opprøret mot president Bashar al-Assad brøt ut i mars 2011.

Mange sivile

Blant de drøyt 86.000 sivile som er drept, var 15.099 barn og 10.018 kvinner, viser oversikten fra SOHR.

Drøyt 104.000 opprørere er drept, omtrent halvparten av dem fra den ytterliggående islamistgruppa IS og fra Nusrafronten, som nylig endret navn til Fateh al-Sham og angivelig brøt båndene til al-Qaida.

59.000 syriske regjeringssoldater er også drept i krigen, sammen med 48.000 soldater fra land og grupper som har kommet Assad-regimet til unnsetning, blant dem Iran, Irak og Hizbollah-militsen i Libanon.

SOHR har ikke greid å fastslå identiteten til 3.645 av ofrene og kan derfor ikke fastslå om disse var opprørere, regjeringssoldater eller sivile.

På flukt

Halve Syrias befolkning, nærmere 12 millioner mennesker, er ifølge FN drevet på flukt fra sine hjem i løpet av krigen, og drøyt 5 millioner av dem har søkt tilflukt i andre land.

Mange områder i Syria er beleiret, enten av regjeringsstyrker eller opprørere, og sivilbefolkningen i disse områdene har et desperat behov for humanitærhjelp utenfra.

Gjentatte våpenhviler og avtaler om humanitære korridorer har brutt sammen de siste fem årene, men det knyttes nå et nytt håp til våpenhvilen som kom i stand etter forhandlinger mellom USA og Russland, og som trådte i kraft mandag kveld.

Mange aktører

Borgerkrigen i Syria er svært uoversiktlig og preget av mange og motstridende interesser og skiftende allianser.

Flere av opprørsgruppene får støtte fra land som Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og USA, som også har motstridende tanker om hvordan et framtidig Syria bør se ut.

Flere av opprørsgruppene har også et stort antall fremmedkrigere i sine rekker, blant dem IS.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet antatte IS-mål både i Irak og Syria, og støtter samtidig kurdisk milits i begge land.

Russland gir flystøtte til president Bashar al-Assads regjeringsstyrker, som også Hizbollah-militsen i Libanon har kommet til unnsetning.

Tyrkia intervenerte i august militært og sendte kampfly, stridsvogner og soldater til Nord-Syria for å drive IS og kurdisk milits ut av grenseområdene.