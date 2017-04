En kvinne og flere barn ble funnet drept i bydelen Brønshøj i København tirsdag morgen, melder dansk avis. Politiet omtaler det som en «familietragedie».

En hel familie ble drept, og gjerningsmannen brukte flere våpen i en leilighet i Brønshøj i utkanten av København, etter hva den danske avisen Ekstra Bladet erfarer.

En person er pågrepet og siktet for drap. Ove Larsen i København-politiet opplyser at den siktede er «knyttet til leiligheten» og at drapene «ser ut til å ha bakgrunn i et familieoppgjør».

Politiet vil foreløpig ikke si hva som har skjedd. De vil ikke si hvor mange som er drept eller hvordan de døde, men bekrefter at gjerningsmannen har brukt flere ulike våpen.

– Vi fikk melding om husbråk på en adresse i Brønshøj. Vi sendte en patrulje til stedet, som ble møtt av et fryktelig syn og fant flere drepte personer i en leilighet, sier Larsen.

Nå jobber teknikere på stedet og området er avsperret.

– I slike situasjoner forsøker vi først å få et overblikk, sier Larsen.