Den 39 år gamle usbekiske statsborgeren som utførte lastebilangrepet i Stockholm, var rekruttert av IS, ifølge Usbekistans utenriksminister.

Sikkerhetstjenesten i Usbekistan hadde forut for angrepet sendt informasjon om 39 år gamle Rakhmat Akilov til Sverige via et annet vestlig land, opplyser utenriksminister Abdulaziz Kamilov til Reuters.

Han sier ikke hvilket land det dreier seg om, men hevder at Akilov ble rekruttert av IS etter at han forlot Usbekistan og bosatte seg i Sverige i 2014.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo vil ikke kommentere Kamilovs opplysninger.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte denne type opplysninger. På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin.

– Det vi tidligere har sagt når det gjelder denne saken, er at vi hadde fått inn etterretningsinformasjon som vi ikke kunne underbygge. Og det var i fjor, sier Melin.

Det svenske utenriksdepartementet opplyser at advarselen fra Usbekistan aldri nådde frem dit.

– UD har ikke fått noen slik informasjon, sier pressevakt Victoria Bell.

Akilov ble tirsdag varetektsfengslet. 39-åringen har erkjent at han kjørte en lastebil inn i en folkemengde i Stockholm forrige fredag. Fire personer ble drept i terrorangrepet.

Svensk politi opplyste torsdag at det så langt er mottatt 1000 tips i saken og at det er gjennomført over 700 avhør. Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden fremover jobbe på fulltid kun med denne saken.