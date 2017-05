Manchester (BT): Det nesten rareste, synes Alex Bernini (19) i etterkant, var det halve sekundet da alt var helt stille på Manchester Arena.

Få siste nytt om terrorangrepet ved å trykke her.

Ariana Grande hadde akkurat sluttet å synge. Et enormt trommeslag kom samtidig, etterfulgt av denne stillheten.

Så begynte alle å skrike.

Bernini og kjæresten Lucy Moorby (17), begge enorme fans av Grande, sto midt i salen da det eksploderte. Lyden kom fra et av hjørnene.

– Det tok noen sekunder før vi skjønte noe, sier Bernini dagen derpå.

– Salen beveget seg frem og tilbake. Alle flyktet fra det hjørnet, prøvde å komme seg over til den andre siden av salen. Folk la seg ned på gulvet, det var sko og drikkeflasker over alt, sier Moorby.

Skjønte ikke alvoret

De kjempet seg ut sammen med alle andre. Alvoret gikk ikke opp for dem før de kom seg på nett og fikk sjekket Twitter.

Først da gikk det opp for dem at det veldig høye trommeslaget, som hadde skapt så mye panikk, faktisk var en bombe.

For to år siden var det da helt ferske paret på sin første Ariana Grande-konsert. Grande er idolet deres, og går rundt med genserne hennes. De kjøpte dem rett før konserten.

– Vi kommer til å fortsette å gå på konsertene hennes. Vi kan ikke la det stoppe oss, sier Bernini.

Øyvind Lefdal Eidsvik

– Vi kommer til å være veldig redde for å gå på konsert igjen

Erin (17) og Abigail (18) forteller at de var sekunder fra å havne der bomben gikk av i konsertlokalet.

De to venninnene fra Durham i Nordøst-England hadde reist i tre timer for å se konserten med deres store idol, Ariana Grande.

Et par minutter før konserten var ferdig bestemte de seg for å forlate plassene sine på balkongen og bevege seg mot utgangene for å unngå kø.

For å komme seg ut måtte de ned en trapp og gjennom et foajéområde mellom arenaen og Victoria stasjon, hvor eksplosjonen ifølge Daily mail gikk av.

På grunn av trengsel måtte de vente en liten stund med å gå ned trappen. Sekunder senere smalt det.

– Vi så ikke selve smellet, men lyset som kom derfra. Da sprang vi alt vi kunne til neste utgang, sier Erin Jones.

Øyvind Lefdal Eidsvik

Føler seg heldige

BT møter jentene ved Holiday Inn. De er fremdeles oppskaket, men forteller at de føler seg heldige.

– Heldigvis ble vi stående og vente i noen sekunder. Hvis vi hadde gått ut før, hadde vi vært akkurat der eksplosjonen skjedde. Vi var så heldige som vi kunne ha vært. Vi kunne ha mistet livet, sier Jones.

Abigail Lincoln forteller om kaotiske scener.

– Du blir helt overveldet. Du vet ikke hva som skjer. Smellet var fryktelig. Alle kom løpende og det ble bare kaos. Folk skrek, sier hun.

– Redde

Konsertbesøket var en bursdagsgave. Tirsdag ettermiddag reiser de hjem igjen til Durham.

Å gå på konsert kommer ikke til å bli det samme i fremtiden.

– Vi kommer til å være veldig redde for å gå på konsert igjen, sier Jones.