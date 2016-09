Geolog er mandag på stedet for å vurdere rasfaren.

En stein på størrelse med en bil sperrer E16 mellom Stalheimtunnelen og Sivletunnelen. Strekningen ligger i Voss kommune, på vei mot Gudvangen, like nedenfor Stalheim hotell.

Raset ble meldt søndag klokken 23.40.

Vegtrafikksentralen opplyser mandag morgen at geolog er på stedet og skal opp i helikopter for å se nærmere på fjellsiden og rasfaren.

En ny vurdering er ventet i 12-tiden mandag.

Inntil videre er det omkjøring for personbiler via Stalheimskleiva.

Sperrer kjørefelt

- Det skal ha kommet ned en stor stein som sperrer deler av høyrefeltet av veien. Vi har stengt tunnelene i området, og det er ikke mulig å passere nå, sa Tina Fjeldavli ved Vegtrafikksentralen sent søndag.

Hun opplyste at entreprenør er varslet og sendt til stedet.

Mandag morgen rundt klokken 06 er Fjeldavli på plass med siste informasjon om saken:

- Når det blir lyst, vil geolog komme for å vurdere om det er trygt å begynne med opprydning, eller om det er fare for mer. Etter at de eventuelt kan starte opprydning, vil det sikkert gå noen timer. Det er skade på dekket i veien, så de må gjøre noe med det også.

- Er dette et rasutsatt sted?

- Det er en av mange rasutsatte plasser på strekningen, sier Fjeldavli.

Må sprenges vekk

De første meldingene gikk ut på at steinen var på størrelse med en liten lastebil, men Fjeldavli antar - basert på bilder hun har sett - at det er mer korrekt å snakke om personbilstørrelse.

- Steinen er cirka to kubikkmeter stor, så stor at den må sprenges vekk. Mest sannsynlig er den flere tusen kilo, sier hun.

En BT-tipser sier til BT at de hørte at det raste oppe i fjellsiden da de fikk kjøre forbi rundt midnatt natt til mandag.

Omkjøring for personbiler er via Stalheimskleiva, med dirigering begge veier. Det gjelder biler opptil 3500 kilo.

For større kjøretøy som skal øst-vest lister hun opp disse alternativene:

Riksvei 7 over Hardangervidda

E134 over Haukelifjell

Riksvei 13 over Vikafjellet

Ventet på info

En tipser fortalte søndag til BT at de sto inne i Gudvangatunnelen og ventet på mer informasjon.

Det har vært en flere ras på Vestlandet denne uken. Tidligere søndag ble det meldt om ras ved Stavenestunnelen i Vaksdal, også det på E16.

Lørdag raste det på E39 mellom Vadheim og Sande.

Også i Modalen og langs Åkrafjorden har det gått ras den siste uken.