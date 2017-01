75 prosent opplyser at de har handlet på nett det siste året. Menn handler dyrere ting enn kvinner.

Og trodde du Norge var på topp i netthandel i Europa er det feil. Både danskene, britene og tyskerne handler oftere på internett enn det nordmenn, gjør viser undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå som heter «Bruk av IKT i husholdningen».

Kraftig vekst

Siden 2009 er verdien av netthandelen her til lands doblet ifølge byrået. I 2015 passerte den 16 milliarder kroner. Den sterke veksten har fortsatt inn i første halvår i fjor med 12,7 prosents økning i forhold til samme periode i 2015, heter det i undersøkelsen.

Skulle denne trenden holde seg ut fjoråret vil verdien av handel gjort på internett passere 18 milliarder i 2016.

Menn handler dyrest

Det er betydelige forskjeller på hvor mye penger kjønnene bruker på nettet. 27 prosent av mennene svarer at de har kjøpt for over 10.000 kroner på tre måneder, mens bare 16 prosent av kvinnene svarer det samme. Undersøkelsen viser også at det ikke er forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder å handle på nettet generelt.

En større andel menn handler elektronisk utstyr og PC-maskinutstyr, mens en større andel kvinner handler klær og sportsartikler.

Det er aldersgruppen 35–44 år som handler mest på nett. De siste tolv månedene opplyser 89 prosent at de har kjøpt noe på nettet. I gruppen 16–34 år opplyser 87 prosent at de har handlet via internett det siste året.

Høy utdanning, mer netthandel

Det er også en klar sammenheng mellom netthandel og utdanningsnivå. 85 av de med høyskole- eller universitetsutdanning opplyser at de har handlet på nett. Mens de med videregående skole som høyeste utdanning ligger på 69 prosent. Av dem som oppgir ungdomsskole som høyeste utdannelsesnivå er det 65 prosent som har handlet på nettet de siste tolv månedene.