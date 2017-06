«Fine dining» har kostet dyrt for Colonialen. Den eksklusive restauranten i Kong Oscarsgate har pådratt seg et tap på 1,5 millioner kroner.

– Kort tid etter oppstarten i Kong Oscarsgate snudde bedriftsmarkedet. Næringslivet begynte å bruke mindre penger på restaurantbesøk. Færre gikk ut for å spise. Det har vi fått merke, sier Colonialen-sjef Laila Skorge.

Selskapet Colonialen Engen AS som driver restauranten, har tapt hele egenkapitalen. Et lån på 2,2 millioner fra morselskapet sikret driften i 2015 og 2016. Men også begynnelsen av 2017 har vært tøff, med svikt i omsetning og resultat, fremgår det av årsresultatet for i fjor.

Colonialen AS har tatt risiko for datterselskapet og lånt videre til Colonialen Engen AS.

Smalere meny

Restauranten som flyttet fra Engen til Kong Oscarsgate har nedbemannet, endret menyen og gjort den smalere. Alt for å redusere kostnadene. Tøff styring har også virket, og driften har klart å tilpasse seg kostnader og lønn, noe som gjorde at driften av restauranten isolert sett gikk i balanse i 2016.

Driftsinntektene var vel 12 millioner kroner, og resultatet før skatt 28 000 kroner.

- Dersom man formodning skulle legge ned, vil selskapets eiendeler ha en mindre verdi enn det som er oppført i regnskapet. Men styret mener det er korrekt å legge fortsatt drift til grunn ved avleggelse av regnskapet, heter det i årsberetningen.

Vegar Valde

Optimister

For Laila Skorge mener det er mulig å drive lønnsomt i restaurantmarkedet i Bergen.

– En restaurant som ønsker å være på det høyeste nivået har også høye kostnader til innkjøp og lønn. Nå snakkes det om at optimismen er tilbake i næringslivet. For oss dreier det seg om å holde ut gjennom en nedgangstid, sier Skorge, som driver restaurantgruppen sammen med ektemannen.

– Har dere vurderte å kutte ut dette meste eksklusive konseptet?

- Ja, det har vært diskutert og vurdert mange ganger. Avgjørelsen er nå tatt og vi vil fokusere enda mer på driften i restauranten i tiden som kommer. Det sitter langt inne å endre konseptet vi startet på Engen 8 for 12 år siden, men vi tenker på et nytt konsept i lokalene.

Uheldig timing

Skorge er eier og daglig leder i restaurantgruppen Colonialen AS med totalt 72 ansatte.

Foruten restauranten i Kong Oscargate, driver ekteparet Colonialen Litteraturhuset AS, der driftsinntektene var 16,3 millioner og resultatet før skatt 1,1 millioner. Colonialen Paradis AS der driftsinntektene var 13,6 millioner og resultatet før skatt 750 000 kroner. Colonialen Fetevare AS der salgsinntektene var 8,4 millioner og resultatet før skatt 13 000 kroner.

– Sett under ett synes jeg fjoråret var et godt år for driften med tanke på den økonomiske utviklingen på Vestlandet. Dessverre var vi uheldige med tidspunktet vi utvidet restauranten i Kong Oscarsgate, sier Skorge.