Sjømatnæringen hudfletter regjeringens forslag til ny havbruksforvaltning.

En samlet næring setter nå foten ned mot regjeringens foreslåtte vekstmodell for laksenæringen. I et krast høringssvar gir interesseorganisasjonen Sjømat Norge strategien det glatte lag, og mener aktører i næringen kan bli utsatt for «kollektiv avstraffelse» hvis regjeringens forslag blir satt ut i livet.

Interesseorganisasjonen Sjømat Norge er særlig bekymret for forslaget om at det er forekomsten av lakselus som skal bestemme om bedriftene skal få øke eller må redusere produksjonen ved oppdrettsanleggene. Sjømat Norge er kritisk til modellene som skal danne grunnlag for luseberegningene fremover i tid.

Kritisk til modellen

– Det er åpenbart at dette er modeller som ikke finnes i dag. Usikkerheten er stor, og den kommer i tillegg til de usikkerhetsfaktorene som alltid følger med biologisk produksjon. Vi kan ikke akseptere at en milliardnæring som produserer 14 millioner måltider med laks hver dag blir gjenstand for et storskala eksperiment, sier Inger-Marie Sperre, styreleder i Sjømat Norge i en pressemelding.

Organisasjonen fremhever også at de foreslåtte produksjonsområdene legger opp til at også selskaper som driver godt og har lite eller null lus innenfor et område, risikerer å bli pålagt å redusere produksjonen fordi andre i samme område ikke klarer det.

Bjørn Barlaup, Uni Miljø / Scanpix

– Kollektiv avstraffelse

«Det er en form for kollektiv avstraffelse som er svært problematisk. Og uten en fungerende modell som skal utgjøre kjernen i systemet, er det egentlig ikke behov for slike produksjonsområder», mener Sjømat Norge.

Laksenæringen mener videre at regjeringens forslag ikke gir aktørene forutsigbarhet om mulighetene for vekst, og hevder dette er stikk i strid med stortingsmeldingen fra 2015 om «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

– Truer arbeidsplasser

– Laksenæringen er blitt svært viktig for kysten og norsk økonomi, og dette forslaget skaper uakseptabel høy risiko. Det vil medføre nedgang i sjømatproduksjonen og true arbeidsplasser også i foredling- og leverandørbedriftene. Det er oppsiktsvekkende at dette kjøres frem som den eneste og beste løsningen uten at man har utredet konsekvensene for samfunnet, uttaler Sperre i pressemeldingen.

Organisasjonene Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) ber også i et felles brev til fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om å utsette både hele høringsprosessen og gjennomføringen av det nye systemet.

«Kunnskapshull»

Dette systemet bygger på Havforskningsinstituttets lusespredningsmodell.

«Grunnlaget modellen er basert på har store kunnskapshull, og modellen er ikke klar til å brukes som et forvaltningsverktøy», skriver organisasjonene i brevet til statsråden.

Styreleder Sperre mener regjeringen må starte arbeidet med alternative løsninger, og mener bedre dialog med næringen er en betingelse for å lykkes.