Berge Gerdt Larsen er begynt å regne på erstatningskravet mot staten, etter at påtalemyndigheten valgte å ikke anke frifinnelsen.

Vi har ikke gjort regneøvelsen ennå, så hvor stort erstatningskravet vil være har vi ikke klart ennå. Men det sier seg selv at det vil bli store beløp, sier Larsens hovedforsvarer, Anders Brosveet til BT.

Tidligere i dag opplyste statsadvokatene i Hordaland at de ikke ville anke frifinnelsen av Larsen fra Gulating lagmannsrett.

Dermed er nå frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen rettskraftig.

– Dette innebærer at han nå er å anse som uskyldig i de forhold han var tiltalt for, skriver statsadvokatene Elisabeth Deinboll og Jan-Inge Wensell Raanes i pressemeldingen.

Erstatningsordning

Med frifinningen kan Larsen stille krav om erstattning til Statens sivilrettsforvaltning, som er en ordning for enkeltpersoner og foretak som straffeforfølges fra staten. Her er statens ansvargrunnlag objektivt. Det vil si at myndighetene ikke trenger å ha opptrådt klanderverdig for at man kan kreve erstatning.

Anders Brosveet var ikke særlig overrasket over at påtalemyndigheten valgte å akspetere dommen fra lagmanssretten.

– Ellers vil jeg si at dommen understreker et veldig sterkt behov for en uavhengig etterforskningsetat, der politiet etterforsker uavhengig av skatteetaten og andre anmeldere. Og politiet må tilføres nok ressurser til å gjøre den jobben kvalitetsmessig og selvstendig, sier Brosveet.

Ankegrunnlag

Berge Gerdt Larsen ble først dømt i Bergen tingrett, men frifunnet av Gulating lagmannsrett 31. august i år. En dom fra lagmannsretten kan kun ankes på grunnlag av feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil. Det har statsadvokatene kommet frem til at de ikke ønsker å gjøre.

– Etter en helhetsvurdering har påtalemyndigheten besluttet å godta lagmannsrettens frifinnende dom, skriver de.

– Vår beslutning

På spørsmål om statsadvokatene har konferert med riksadvokaten før de to sin besluttning nøyer Wensell Raanes seg med å konstantere at det er deres beslutning. Han vil heller ikke si noe om denne frifinnelsen har ført til noen form for intern evaluering som kan ha verdi for påtalemyndighetene i ettertid.

Statsadvokat Wensell Raanes ønsker på dette tidspunktet heller ikke ha noen mening om frifinnelse både i denne saken og den store Transocean-saken vil få noen betydning for påtalemaktens vilje til å gå inn i nye store økonomiske saker.

Koset 60 millioner

Ankesaken mot Larsen gikk over nesten åtte måneder i Gulating lagmannsrett og BT har tidligere beregnet at sakene har kostet over 60 millioner kroner. Det innkluderer ti år med etterforskning og behandling både i tingretten og lagmanssretten.

Grovt sett var det et flertall på seks av totalt syv dommere som frikjente Larsen. Foruten tre juridiske dommere bestod disse av to økonomisakkyndige dommere, pluss to lekdommere. De økonomisakkyndige var statsautoriserte revisorer, mens lekdommerne var henholdsvis sosialsjef og en assisterende greenkeeper.

Skatteparadisene

Mye av saken handlet om bruk av skatteparadiser som Jersey, og grensene for hva som her er lovlig skattetilpassninger, og hva det norske lovverket forbyr.

Her fikk dommerne høre to vidt forskjellige oppfattninger av virkeligheten. Den ene dagen hevdet aktoratet at skatteparadiset Jersey gir skurkene alle muligheter til å gjemme seg bort og skjule sine verdier. Neste dag kunne forsvaret fortelle at Jersey har en regulering og et tilsyn av sin finansnæring som får toppkarakterer av OECD.