I juli var det 139.000 arbeidsløse, justert for sesongvariasjoner, ifølge SSB. Ledigheten utgjorde 5 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,4 prosentpoeng. Økningen overrasker analytikere.

Tallene fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten gikk opp med 11.000 personer fra april (gjennomsnitt av mars-mai) til juli (gjennomsnitt av juni-august) i aldersgruppen 15-74 år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Høyere enn Navs tall

Denne endringen er innenfor feilmarginen. Ser man bare på aldersgruppen 25-74 år er økningen på 12.000 personer og over feilmarginen.

AKU-tallene gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak. Vanligvis vil disse tallene være høyere enn ledighetstallene fra Nav fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg der. De ferskeste tallene derfra omfatter august, og da var ledigheten på 3,1 prosent.

DNB: Arbeidsmarkedet svekkes

Oppgangen i AKU-tallene for juli var «overraskende stor», mener makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– AKU-tallene svinger en del fra måned til måned, så man skal ikke legge altfor mye i en enkeltobservasjon. Dagens tall underbygger imidlertid vårt syn om at arbeidsmarkedet fortsetter å svekke seg. Hvis man ser på utviklingen over noen flere måneder, fortsetter AKU-tallene å male et svakere bilde av det norske arbeidsmarkedet enn de registrerte ledighetstallene fra Nav, skriver hun i en kommentar.

– For sent for rentemøtet

AKU-ledigheten ligger nå an til å ende litt høyere enn Norges Bank junianslag for 2016 på 4,6 prosent, poengterer hun.

Fjære understreker at sentralbankens rentemøte er allerede onsdag og mener tallene trolig kommer for sent til å påvirke beslutningen som kunngjøres torsdag klokken 10. Hun tror derfor renten holdes uendret på tross av sterke signaler i juni om et rentekutt i løpet av høsten.