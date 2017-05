– FORKASTELIG: Vidar Torstein Strømsnes er ikke overrasket over at Økokrim har tatt ut tiltale mot eksadvokat Jon Eilif Orrem.– Det hele er bare forkastelig, sier Strømsnes om prosessen som har tatt ham og samboeren seks år. FOTO: Håvard Bjelland

Økokrim mener Vidar Strømsnes ble lurt av eksadvokat Orrem for tre millioner kroner

– Det har vært et mareritt, sier investoren. Snart har han tapt like mange millioner som han investerte i et Orrem-prosjekt på Radøy.