OMSTILLINGSDYKTIG: – Det nye etterutdanningsprogrammet skal først og fremst svare på hvordan du blir omstillingsdyktig, sier NHH-professor Inger Stensaker. Her i samtale med konserndirektør Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest. FOTO: Ørjan Deisz

NHH vil lære vestlendinger omstilling

For første gang lager NHH et spesialprogram i omstilling for ledere og nøkkelpersoner på Vestlandet. Det inkluderer tur til Silicon Valley.