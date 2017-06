Venstre får tilslutning fra Høyre og Frp til forslaget om en ny ramme på 625 millioner kroner i årets landbruksoppgjør, som dermed trolig går mot en løsning.

I tillegg til rammen på 625 millioner vil 130 millioner bli fordelt i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kaller forslaget ansvarlig og godt.

– Selv om det ikke er vår primærposisjon, vil vi sikre flertall for det i Stortinget, sier han til NTB.

Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.

– Dette kan vi godt leve med. Venstre har vist ansvarlighet, og det må de få ros for, sier han til NTB.

Johansen har også et budskap til partene: hvis de ikke blir enige nå heller, kommer saken tilbake til Stortinget, hvor en ramme på 410 millioner blir vedtatt.

Dette beløpet var statens opprinnelige tilbud, som lå omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.

Brøt samtaler

Venstre brøt torsdag kveld ut av samtalene om jordbruksoppgjøret som pågikk mellom opposisjonspartiene på Stortinget. Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.

– Det er viktig for Venstre å sikre inntektsutviklingen for bøndene, spesielt de som har små og mellomstore bruk, samtidig som vi er økonomisk ansvarlige. Det oppnår vi med dette forslaget, som vi håper flere kan slutte seg til, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Johansen beskriver fredag en ramme på 625 millioner som «ansvarlig og helt akseptabel», selv om han forrige uke avviste å gå høyere enn 410 millioner.

– Det er alltid godt å ha et slikt utgangspunkt når du skal forhandle, sier han.

Helleland sier han vil bli overrasket hvis ikke Ap støtter forslaget.

– Det betyr at de igjen legger seg flate for Senterpartiet og binder opp milliarder av skattekroner for å gi bøndene høyere inntektsutvikling enn hjelpepleiere, industriarbeidere eller lærere, sier han.

Føringer

Etter at bondeorganisasjonene avslo det siste tilbudet fra landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på 550 millioner, havnet oppgjøret på Stortinget. Der gikk Venstre og KrF sammen med den øvrige opposisjonen i kravet om mer penger til bøndene. Det var disse samtalene Venstre brøt ut av torsdag.

Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.

Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.

– Dette er sterkt beklagelig og bekrefter inntrykket av at Venstre ikke greier å gjøre løfter om til praktisk politikk, sier han til NTB.

Miljøpartiet De Grønnes Une Basholm mener rammen er latterlig lav:

– Dette taper ikke bare små og mellomstore bønder på, men hele Norge og vår matsikkerhet.